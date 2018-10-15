Омичи всю зиму смогут летать в Краснодар напрямую

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-15T07:52:37+03:00

стоимость билетов будет начинаться от 4 с половиной тысяч

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Авиакомпания «Азимут» будет продлять прямой рейс Омск-Краснодар, который был запущен в июле. Сейчас на сайте авиакомпании продажа билетов открыта до 30 марта. Рейсы в Краснодар будут летать два раза в неделю – в среду и в субботу. Согласно данным сайта авиакомпании, минимальная стоимость билетов в один конец составит 4580 рублей.

Авиакомпания также планирует увеличить количество рейсов в Санкт-Петербург с пересадкой в Краснодаре. Рейсы до северной столицы будут стоить от 10 230 рублей.

А вот прямой рейс до Москвы, который авиакомпания открыла в сентябре 2017-ого, будет закрыт с 27 октября.