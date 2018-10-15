Омский водитель погиб под своим автобусом
Инцидент произошел в воскресенье
Водитель погиб на месте происшествия.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 14 октября, на улице Седова.
По предварительным данным, водитель автобуса «Хендай Каунти» зачем-то вышел на дорогу. В тот момент, когда он находился перед машиной, она начала самопроизвольно двигаться.
Мужчина не успел вовремя заметить это и среагировать. В результате попал под колеса. От полученных травм омич скончался на месте. В полиции выясняют все причины и обстоятельства случившегося.