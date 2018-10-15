2018-10-15T07:23:28+03:00
Общество

В Омской области количество внебрачных детей снизилось на четверть

Вне брака родился только каждый седьмой ребенок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Вне брака родился только каждый седьмой ребенокВне брака родился только каждый седьмой ребенокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За январь-сентябрь 2018 года в брак вступили 10 405 пар – это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. О любопытной статистике сообщают в ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области.

А вот развод оформили 6 427 пар, то есть больше половины от зарегистрированных браков. Каждый пятый брак расторгли по взаимному согласию супругов, которые не имели детей.

Малышей в 2018 году родилось на 6,4% меньше, чем в прошлом году. Каждый седьмой ребенок Омска и области родился вне брака, однако количество внебрачных детей уменьшилось на 25%.

Так, в 2017 году внебрачным был каждый пятый ребенок, а в 2018 году уже каждый седьмой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24