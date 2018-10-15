Омичи уже могут купить билеты на спектакль в новом здании «Галерки»

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-15T07:08:52+03:00

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После более, чем десятилетней реконструкции подрядчики, наконец, сдают новое здание театра «Галерка». Торжественное открытие намечено на 2 ноября. А на следующий день, 3 ноября, в субботу там покажут первый спектакль - «Сергей Есенин».

Как сообщает администрация театра, билеты на постановку уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе театра по адресу: Дом актера, ул. Ленина, 45 с 10.00 до 19.00. Также с 15 октября появилась вознозность купить билеты онлайн на сайте театра. Здесь же можно ознакомиться с афишей предстоящих спектаклей.