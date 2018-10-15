Гол в свои ворота не помешал омскому «Авангарду» выиграть

СЕГОДНЯ 06:51 2018-10-15T06:51:29+03:00

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Накануне состоялся матч между омским «Авангардом» и астанинским «Барысом», который прошел на арене в Балашихе. Омской команде удалось прервать серию из трех поражений и одержать победу над клубом из Астаны.

У «ястребов» отличились Дэвид Деарне, Сергей Широков, Алексей Емелин и дважды Илья Михеев.

Особенно в игре запомнился момент, когда при отложенном штрафе ворота «Авангарда» остались пустыми. Вратаря заменили на шестого полевого игрока. Михаил Фисенко, который пытался отдать передачу, попал в конек Андрею Стасю, и шайба отлетела прямо в пустые ворота нашей команды. Но такой курьез не огорчил омичей, и «Аванград» выиграл со счетом 5:3.

Теперь «ястребы» сыграют с уральскими командами: Металлургом», «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Ближайшая игра состоится 18 октября.