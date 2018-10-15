2018-10-15T05:01:54+03:00
Общество

Экс-игрок «Ливерпуля» Альберт Риера открыл в Омске футбольную академию

Посещать ее смогут талантливые футболисты в возрасте от 13 до 17 лет
Станислав МУХИН
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В Омске заработала футбольная академия, открытая известным испанским футболистом, игроком "Ливерпуля" и "Барселоны" Альберта Риера. В честь этого события манеж "Красная звезда" посетил другой звездный футболист - Луис Гарсиа.

Стало известно, что посещать академию Риера смогут талантливые омские мальчишке в возрасте от 13 до 17 лет. Учить их футболы и развивать навыки будут талатливые тренеры. Тренировки и занятия будут проходить в манеже "Красная звезда".

Добавим, что Альберт Риера несколько лет назад познакомился с омичкой. После нескольких лет отношений пара поженилась. Теперь Альберт Риера очень часто бывает в Омске.

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