2018-10-14T13:28:11+03:00
Происшествия

В Омске машина «Яндекс. Такси» застряла на железнодорожных путях

Жители недоумевают, как авто могло оказаться в этом месте
Станислав МУХИН
Поделиться:
Омичи активно обсуждают это фото.Омичи активно обсуждают это фото.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Машины «Яндекс. Такси» не могут ни дня без приключений в Омске. Жители уже привыкли к тому, что автопарк этой службы попадает в аварии каждый раз. Но фото, появившееся в соцсетях накануне, удивило даже омичей. На снимке видна машина «Яндекс. Такси», которая застряла на железнодорожных путях. Причем в таком месте, где автомобильных дорог вообще нет. На заднем фоне видно, что по путям едет поезд.

Омичи недоумевают, что водитель забыл в этом месте и как машина оказалась на рельсах. Сибиряки предполагают, что таксист был в неадекватном состоянии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области «Газель» сбила двоих парней: Один погиб
Минстрой просит омичей жаловаться в соцсетях на плохие дороги
В Омске маршрутка врезалась в столб
Зима близко: омичи заметили первые снежинки
Омичи почтят память хоккеиста Алексея Черепанова
Водителя из Омской области, насмерть сбившего 9-летнего мальчика, задержали на 10 суток
Омский грабитель-неудачник, убегая с чужим телефоном, потерял свой сотовый
В Омской области подорожали жизненно важные лекарства
Футболистов Кокорина и Мамаева отправили в ту же тюрьму, что и омского депутата Калинина
Омские фермеры и рыболовы заплатили 700 миллионов налогов
Житель Омской области, помирился с покалечившим его водителем, но того все равно посадили
Суд восстановил на работе омича, которого уволили из-за состояния здоровья
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
В Омске задержали велосипедиста с полным рюкзаком конопли
Омич «угнал» собственный BMW, который накануне разбил
Омск - лидер по росту цен за аренду квартир
Экс-начфин омской полиции Старовикова будет обжаловать приговор
В центре Омска на полгода перекроют две улицы
«Омскэнерго» устанавливает на подстанциях цифровые системы online-диагностики
Самая модернизированная станция энергосистемы запустила обновленный турбоагрегат
Стало известно, что омские мужчины в среднем доживают до 68, а женщины - до 79 лет
Пенсионерка из Омска отправила мошенникам волосы, ногти и 300 тысяч рублей
Омичи называли детей Добрыней, Гектором, Золушкой и Малиной
Омский аэропорт хотят назвать в честь Блинова, Туполева или Ульянова
Ментальная арифметика: дань моде или волшебный ключик к знаниям?
Оксана Фадина вошла в топ-5 медиарейтинга мэров
Когда лучше поставить прививку от гриппа