В Омске машина «Яндекс. Такси» застряла на железнодорожных путях

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-14T13:28:11+03:00

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Машины «Яндекс. Такси» не могут ни дня без приключений в Омске. Жители уже привыкли к тому, что автопарк этой службы попадает в аварии каждый раз. Но фото, появившееся в соцсетях накануне, удивило даже омичей. На снимке видна машина «Яндекс. Такси», которая застряла на железнодорожных путях. Причем в таком месте, где автомобильных дорог вообще нет. На заднем фоне видно, что по путям едет поезд.

Омичи недоумевают, что водитель забыл в этом месте и как машина оказалась на рельсах. Сибиряки предполагают, что таксист был в неадекватном состоянии.