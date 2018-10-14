2018-10-14T09:15:14+03:00
Происшествия

В Омской области «Газель» сбила двоих парней: Один погиб

Водитель был трезв
Станислав МУХИН
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Трагедия случилась в поселке Крутинка. Двое парней 17 и 18 лет получили тяжелые травмы. Жителей Омской области сбила грузовая "Газель". Один из парней скончался на месте, второй пешеход оказался в больнице в тяжелом состоянии.

- Водитель ехал на грузовом автомобиле «Газель» по улице Красный Путь в направлении улицы Мелиораторов и в районе дома № 44 допустил наезд на двух пешеходов, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе областного УМВД.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, водитель был трезв. Сейчас силовики выясняют подробности этой трагедии и почему шофер допустил наезд. Если вина водителя "Газели" будет доказана, его ждет уголовное дело и длительный срок.

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