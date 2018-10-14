Минстрой просит омичей жаловаться в соцсетях на плохие дороги

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-14T08:59:47+03:00

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С неожиданной просьбой к сибирякам обратился министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Заев. Он предложил горожанам чаще сообщать о плохих дорогах, чтобы власти знали, какие улицы необходимо ремонтировать. Судя по всему, чиновники и жители ездят по разным дорогам. Заев подчеркнул, что минстрой всегда реагирует на сигналы СМИ и в соцсетях.

- Много обращений приходит по поводу того, что некачественно выполнила работы подрядная организация. Отправляем лабораторию, специалистов, чтоб подтвердить или не подтвердить эту информацию, - цитирует РИА "Омск-Информ" министра строительства региона. - Контроль осуществляется на жесточайшем уровне. У подрядчика нет шансов выполнить работу некачественно, поэтому работы выполняются в соответствии со всеми нормативами, - заявил министр.