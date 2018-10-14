В Омске маршрутка врезалась в столб

СЕГОДНЯ 06:05 2018-10-14T06:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла в Старом Кировске в субботу днем. Маршрутка №8 буквально протаранила столб. Она не смогла разъехаться с легковушкой ВАЗ 2107. Очевидцы аварии рассказывают, что водитель ВАЗ с самого утра рассекал по району. В итоге все закончилось аварией с маршруткой на улице Мельничная.

У обеих машин серьезные повреждения: огромные вмятины, разбиты стекла. К счастью, в маршрутке никого не было. Поэтому никто из пассажиров не пострадал. В подробностях аварии сейчас разбираются сотрудники УГИБДД. А омичи активно обсуждают появившиеся в сети фото ДТП.