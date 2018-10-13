Зима близко: омичи заметили первые снежинки
Правда, кристаллики таяли, едва коснувшись земли [видео]
Впрочем, выпавший снег почти сразу растаял.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Прогноз синоптиков сбылся. Сегодня, 13 октября, как и обещали, ночью в Омске и пошел небольшой снег. Зимние осадки снял рано утром один из местных жителей.
Но видео, выложенном в паблике «Омск Live», действительно можно разглядеть первые снежинки, падавшие с неба. Но, едва касаясь земли, они тут же таяли.
Скорее всего, у омичей есть еще пара недель, чтобы насладиться красотой и теплом уходящей осени. Самое время идти гулять!
Первый снег в Омске.Видео: vk.com/omsk_live