2018-10-13T11:56:24+03:00
Общество

Зима близко: омичи заметили первые снежинки

Правда, кристаллики таяли, едва коснувшись земли [видео]
Анна МИКУЛА
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Впрочем, выпавший снег почти сразу растаял.Впрочем, выпавший снег почти сразу растаял.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Прогноз синоптиков сбылся. Сегодня, 13 октября, как и обещали, ночью в Омске и пошел небольшой снег. Зимние осадки снял рано утром один из местных жителей.

Но видео, выложенном в паблике «Омск Live», действительно можно разглядеть первые снежинки, падавшие с неба. Но, едва касаясь земли, они тут же таяли.

Скорее всего, у омичей есть еще пара недель, чтобы насладиться красотой и теплом уходящей осени. Самое время идти гулять!

Первый снег в Омске.Видео: vk.com/omsk_live

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