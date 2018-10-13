Зима близко: омичи заметили первые снежинки

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-13T11:56:24+03:00

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Прогноз синоптиков сбылся. Сегодня, 13 октября, как и обещали, ночью в Омске и пошел небольшой снег. Зимние осадки снял рано утром один из местных жителей.

Но видео, выложенном в паблике «Омск Live», действительно можно разглядеть первые снежинки, падавшие с неба. Но, едва касаясь земли, они тут же таяли.

Скорее всего, у омичей есть еще пара недель, чтобы насладиться красотой и теплом уходящей осени. Самое время идти гулять!