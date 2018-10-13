Омичи почтят память хоккеиста Алексея Черепанова

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-13T11:39:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Болельщиков «Авангарда» и даже просто далеких от спорта людей потрясла новость, облетевшая город 13 октября 2008 года. Во время матча с «Витязем» в Чехове скончался один из самых талантливых воспитанников омского хоккея - 19-летний Алексей Черепанов. Как выяснилось позже, у него внезапно остановилось сердце, а «скорая» приехала с разряженным дефибриллятором. В больницу Алексея доставили только спустя 50 минут, уже мертвым.

Сегодня ровно 10 лет с того трагического дня. О хоккеисте вспоминают, в том числе игроки и руководство «Авангарда».

- Это незаживающая рана. Невосполнимая потеря, с которой невозможно смириться и которую не лечит даже время, - цитирует пресс-служба «Авангарда» председателя совета директоров ХК Александра Крылова. - Десять лет назад осиротел весь Омск. И не только Омск - весь хоккейный мир потерял талантливейшего игрока. Боль, которую принесла эта утрата, вряд ли когда-нибудь забудется.

СПРАВКА КП:

Алексей Черепанов родился 15 января 1989 года в селе Озерки Тальменского района Алтайского края. Хоккеем начал заниматься в Барнауле. В 12 лет его заметил тренер «Авангарда» Игорь Семенов. С 2006 года Алексей вошел в основной состав омской команды. В 2007 году установил рекорд по количеству голов, забитых новичком чемпионатов России в одном сезоне, забросив 17 шайб. Всего за год 18-летний нападающий успел закрепиться в основном составе команды и попасть в первые строчки рейтингов НХЛовских скаутов, завоевать доверие тренеров и любовь хоккейной публики, выиграть золото с юниорской, серебро с молодежной сборными России и бронзу чемпионата России. В составе омского клуба провел 121 матч, в которых забросил 46 шайб и сделал 34 передачи. В честь Черепанова назван приз лучшему новичку сезона КХЛ.