2018-10-13T10:32:45+03:00
Происшествия

Омский грабитель-неудачник, убегая с чужим телефоном, потерял свой сотовый

Как раз по найденному гаджету его и вычислили
Анна МИКУЛА
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Подозреваемому грозит до 4 лет колонии.Подозреваемому грозит до 4 лет колонии.
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В Омске поймали незадачливого грабителя. На 38-летнюю омичку на улице Декабристов напал неизвестный. Мужчина выхватил из ее рук сотовый и убежал.

Женщина вместе с прохожими кинулась вдогонку. Вскоре грабитпеля и след простыл. Но на дороге люди нашли телефон, к сожалению, не тот, который забрали у омички. Тем не менее, гаджет оказался весьма полезной уликой.

- В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили в траве мобильный телефон, однако не тот, что был похищен у потерпевшей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Дознаватель, изучив контакты, установила номера, по которым часто звонил владелец. После разговора с абонентами стало известно, что найденный сотрудниками полиции телефон принадлежит 23-летнему жителю Октябрьского округа. Ранее он уже трижды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемому грозит до 4 лет колонии.

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