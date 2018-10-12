Футболистов Кокорина и Мамаева отправили в ту же тюрьму, что и омского депутата Калинина

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-12T14:15:04+03:00

Суд приговорил их к двум месяцам в Бутырке

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Сегодня, суд вынес решение об аресте на два месяца футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Их направят в московскую Бутырку, где сейчас находится депутат омского ЗакСобрания Сергей Калинин.

Напомним, Мамаева и Кокорина обвиняют по двум эпизодам по статье «Хулиганство». По данным следствия, они устроили дебош в центре Москвы и избили двух человек.

Калинин же обвиняется в мошенничестве при транспортировке газа.