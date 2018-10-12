2018-10-12T14:16:40+03:00
Общество

В Омской области подорожали жизненно важные лекарства

С июля по сентябрь цены выросли на 1,4%
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области подорожали жизненно важные лекарстваВ Омской области подорожали жизненно важные лекарстваФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Омске исследовали цены на медикаменты в аптеках города за июле-сентябре 2018 года. За этот период цены повысились примерно на 1,4 процента, приводит результаты исследования Омскстат.

Больше всего цены увеличились на жизненно необходимые лекарства: лоратадин (6,7%) и индапамид (6,4%). На 1-2 процента увеличились цены на на эналаприл, лоперамид, галазолин, смекту, бисопролол, кетопрофен, нитроглицерин, панкреатин.

Однако есть и ряд лекарств, на которые цены упали: аспирин, гипотиазид , амброксол, супрастин, винпоцитин.

Наибольшее повышение цен было зафиксировано на самый популярный препарат для сердца - корвалол. Он подорожал на 6,9 процента. Также поднялись в цене и йод, левомеколь, валидол, анальгин.

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