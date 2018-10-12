2018-10-12T13:47:55+03:00
Общество

Житель Омской области, помирился с покалечившим его водителем, но того все равно посадили

Кроме всего прочего, шофер сел за руль пьяным
Анна МИКУЛА
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Водителя отправили в колонию на два года.Водителя отправили в колонию на два года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Таре вынесли приговор водителю, который сел за руль пьяным. Грубо нарушив правила дорожного движение, он снес человека, шедшего вдоль дороги.

В результате пострадавший получил серьезные травмы, медики определили, что его здоровью был причинен тяжкий вред. Несмотря на то, что пешеход оказался отходчивым, помирился с покалечившим его водителем и просил не наказывать того строго, суд не поддержал. Лихача-пьяницу приговорили к реальному сроку в колонии.

- Подсудимому назначено наказание в виде в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на один год шесть месяцев, - сообщили в Тарском городском суде. - Наказание в виде лишения свободы в отношении осужденного постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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