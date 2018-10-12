2018-10-12T13:57:09+03:00
Общество

Омские фермеры и рыболовы заплатили 700 миллионов налогов

По сравнению с предыдущим годом поступления в бюджет уменьшились
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские фермеры и рыболовы заплатили 700 миллионов налоговОмские фермеры и рыболовы заплатили 700 миллионов налоговФото: Мария ЛЕНЦ
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Налоговые поступления от предприятий отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство» проанализировали в налоговой службе Омской области.

В ведомстве подвели итоги первого полугодия 2018 года. Сельское хозяйство принесло в бюджет области 7 миллионов налогов. Это всего лишь 0,8% от поступлений в бюджет РФ. По сравнению с прошлым годом налоговые поступления уменьшились на 45,8 млн. рублей.

Больше всего налоговых отчислений поступило от ООО «Руском - Агро», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», ООО «Морозовская птицефабрика», ЗАО «Иртышское», ООО «Полтава».

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