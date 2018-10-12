2018-10-12T13:32:01+03:00
Общество

Суд восстановил на работе омича, которого уволили из-за состояния здоровья

Выяснилось, что это было сделано незаконно
Анна МИКУЛА
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Решение не вступило в законную силу.Решение не вступило в законную силу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудник одной из омских организаций сильно заболел. А, когда вышел с больничного, проблем только прибавилось. Работодатель решил, что он не сможет больше справляться со своими обязанностями и уволил его.

Разгневанный мужчина пошел восстанавливать свои права на труд в суд.

- Исковые требования работника о восстановлении на работе удовлетворены в полном объеме.

При этом суд, руководствуясь действующими положениями закона, пришел к выводу, что указания в индивидуальной программе реабилитации инвалида только первой степени ограничения способности к трудовой деятельности, недостаточно, чтобы считать работника полностью неспособным к трудовой деятельности, - рассказали в Советском районном суде. - Более того, работодатель не вправе был самостоятельно определять степень утраты работником трудоспособности. Такие выводы возможны только при наличии соответствующего медицинского заключения, которое в рассматриваемом случае отсутствовало.

Решение еще не вступило в законную силу.

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