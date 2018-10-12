2018-10-12T13:11:17+03:00
Общество

В Омске задержали велосипедиста с полным рюкзаком конопли

Мужчина, увидев патрульную машину, попытался скрыться
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске задержали велосипедиста с полным рюкзаком коноплиВ Омске задержали велосипедиста с полным рюкзаком коноплиФото: Предоставлено Росгвардией
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Мужчина ехал на велосипеде по улице 10-ая Балтийская в Ленинском округе Омска. Увидев патрульную машину, омич стал оглядываться по сторонам, вести себя настороженно. Он ускорился и попытался скрыться от машины, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Росгвардейцы стали преследовать велосипедиста и вскоре догнали. При досмотре в рюкзаке сибиряка обнаружили пакет с коноплей. Мужчина рассказал, что он нарвал коноплю недалеко от поселка Птицефабрика в диком поле. Собирал ее якобы для себя.

Мужчину доставили в полицию, там выяснилось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. 33-летнего омича задержали, а полицейские проводят проверку.

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