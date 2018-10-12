Омич «угнал» собственный BMW, который накануне разбил

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-12T13:04:31+03:00

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Омич написал заявление в полицию об угоне у него автомобиля BMW X5, стоявшего на улице Крайней. Ущерб владелец оценил в 600 тысяч рублей. Полицейские искали его машину слишком тщательно, и пришли совсем не к тем выводам, на которые рассчитывал владелец иномарки.

- Оперативники провели комплекс необходимых проверочных мероприятий и обнаружили разыскиваемый автомобиль на соседней улице, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - У машины отсутствовали госномера. Установленный полицейскими свидетель рассказал, что видел, как человек, похожий на потерпевшего, складывал скрученные госномера в багажник. Эти и другие факты, а именно опрошенные родственники, изъятые записи с камер видеонаблюдения, указали на недостоверность изложенных заявителем сведений.

Как выяснилось, незадолго до звонка в полицию, владелец BMW попал в аварию, столкнувшись с «Тойотой Витц», после чего скрылся с места ДТП. При этом свидетели подтвердили, что он сел за руль пьяным.

Если вину горе-водителя докажут, ему грозит до 2 лет колонии.