2018-10-12T12:29:03+03:00
Общество

Экс-начфин омской полиции Старовикова будет обжаловать приговор

Об этом заявили ее адвокаты
Анна МИКУЛА
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За свое покровительство Старовикова попросила сделать ремонт в своей квартире на Левом Берегу.За свое покровительство Старовикова попросила сделать ремонт в своей квартире на Левом Берегу.Фото: Ксения УГЛАНОВА
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Бывшая начальник Центра финансового обеспечения по Омской области Ирина Старовикова намерена обжаловать приговор, вынесенный Первомайским судом 3 октября. Ее адвокаты уже подали апелляцию.

Напомним, Старовикову приговорили к 7 годам колонии общего режима. В суде установлено, что она за откаты «помогала» омскому предпринимателю Игорю Ашерсону выигрывать контракты по закупкам с региональным УМВД - на общую сумму около 420 млн рублей.

Кроме лишения свободы Старовикову приговорили к штрафу в 28 млн рублей. Также она была лишена звания «полковник», у нее конфискован коттедж в Сочи за 50 млн и квартира в Омске за 12 млн рублей. Помимо прочего суд полностью удовлетворил иск от областного УМВД почти на 94 млн рублей.

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