2018-10-12T12:44:57+03:00
Общество

Омск - лидер по росту цен за аренду квартир

Значительнее всего подорожали однушки и трешки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске выросли цены на аренду квартирВ Омске выросли цены на аренду квартирФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Статистику роста цен на аренду квартир по итогам третьего квартала опубликовали аналитики портала «Мир квартир». Омск оказался в числе городов, где цены на аренду однокомнатных и трехкомнатных квартир выросли значительнее всего.

Арендная плата за однокомнатную квартиру в Омске повысилась на 6,8 %, на трехкомнатную – на 6,7%. В среднем, согласно данным портала, арендовать однокомнатную квартиру в Омске можно за 9081 рубль. Наш город по стоимости аренды однушек занимает 45-ое место из 66-ти. Возглавляет список Москва – там снять квартиру можно за 32 907 рублей.

Наряду с Омском цены на аренду выросли в Тюмени, Ставрополе, Ижевске и Саранске. А вот упала цена на аренду в Тольятти, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в нашем городе – 12 126 рублей, трехкомнатной – 15 322 рубля.

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