2018-10-12T12:16:25+03:00
Общество

В центре Омска на полгода перекроют две улицы

Там отремонтируют трубопроводы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска отремонтируют трубопроводыВ центре Омска отремонтируют трубопроводыФото: Андрей КУТУЗОВ
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В центре Омска проведут капитальный ремонт участка теплотрассы. Перекрытие улиц начнется уже сегодня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь перекроют улицу Краснофлотскую, включая перекресток: улица Краснофлотская — улица Карла Либкнехта — улица Тюменская, там ограничат движение с 20:00 12 октября до 06:00 15 октября.

После этого будут перекрывать другие участки улиц:

- с 08:00 6 ноября 2018 года до 20:00 10 июня 2019 года — по улице Краснофлотской, переулку Больничному на участке дороги от улицы Карла Либкнехта, улицы Тюменской до въезда на парковку для транспортных средств у административного здания, расположенного по переулку Больничному, 6;

- с 08:00 11 июня 2019 года до 20:00 20 августа 2019 года — по переулку Больничному на участке дороги от парковки для транспортных средств у административного здания, расположенного по переулку Больничному, 6, до въезда на территорию Клинического медико-хирургического центра;

- с 08:00 21 августа 2019 года до 20:00 30 октября 2019 года — на участке дороги по переулку Больничному от въезда на территорию Клинического медико-хирургического центра до улицы Гусарова.

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