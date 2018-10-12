Стало известно, что омские мужчины в среднем доживают до 68, а женщины - до 79 лет

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-12T11:34:09+03:00

Омские дедушки живут в среднем на 11 лет меньше своих жен. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Статистика по смертности в Омской области, как ни парадоксально, выглядит оптимистично. Местные жители стали жить дольше на 2,3 процента. Смертность в регионе снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18 956 человек. Каждый третий умерший был долгожителем, то есть старше 80 лет.

- Наибольшее число мужчин умерло в возрасте 68 лет (298 человек), наибольшее количество женщин - в возрасте 79 лет (402 человека), - сообщили в управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области.

Еще 13 омичей дожили до 100 лет. Правда, среди них оказалось только двое мужчин. Самой старшей долгожительницей на день смерти исполнилось 105 лет. Она жила в Москаленском районе. Четыре женщины умерли в возрасте 104 лет.