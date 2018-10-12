Пенсионерка из Омска отправила мошенникам волосы, ногти и 300 тысяч рублей
Пожилая омичка пришла в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Сначала женщина заказала на одном из сайтов лекарства от сердца. Потом ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником минздрава. Женщине он сказал, что знает о таблетках, которые она заказала, и предложил пройти обследования.
Для анализов он попросил отправить в Москву волосы и ногти. Через некоторое время пенсионерке перезвонили и сообщили, что у нее диагностировали рак головного мозга. Заболевание, по словам специалиста, можно вылечить только специальным аппаратом, за который нужно заплатить 299 тысяч рублей. Испугавшаяся сибирячка перевела деньги на указанный счет и поехала по указанному адресу за аппаратом.
Однако там никого не оказалось, и только тут пенсионерка поняла, что ее обманули. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Сейчас полицейские ищут преступников, на которых возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.