Пенсионерка из Омска отправила мошенникам волосы, ногти и 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-12T11:04:04+03:00

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Пожилая омичка пришла в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Сначала женщина заказала на одном из сайтов лекарства от сердца. Потом ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником минздрава. Женщине он сказал, что знает о таблетках, которые она заказала, и предложил пройти обследования.

Для анализов он попросил отправить в Москву волосы и ногти. Через некоторое время пенсионерке перезвонили и сообщили, что у нее диагностировали рак головного мозга. Заболевание, по словам специалиста, можно вылечить только специальным аппаратом, за который нужно заплатить 299 тысяч рублей. Испугавшаяся сибирячка перевела деньги на указанный счет и поехала по указанному адресу за аппаратом.

Однако там никого не оказалось, и только тут пенсионерка поняла, что ее обманули. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас полицейские ищут преступников, на которых возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.