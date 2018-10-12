Омский аэропорт хотят назвать в честь Блинова, Туполева или Ульянова

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-12T10:10:39+03:00

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Ожидается, что у омского аэропорта появится имя уже в начале следующего года. Как мы писали ранее, наш аэропорт в рамках проекта «Великие имена России» вошел в число 45 воздушных гаваней, которым жители выберут новое имя.

Уже в понедельник стартует работа по сбору предложений имен. До 21 октября можно внести свои предложения. Это могут быть фамилии великих людей, которые внесли значительный вклад в развитие региона, были с ним связаны. Фамилии политических личностей новейшей истории рассматриваться не будут.

С 3 по 30 ноября пройдет голосование. Отдать свой голос можно будет на сайте проекта, в соцсетях.

Первые предложения для названия аэропорта уже поступают от общественников. Аэропорт предлагают назвать в честь авиаинженера Туполева, хоккеиста Блинова, актера Ульянова, писателя Достоевского, художника Врубеля.