Оксана Фадина вошла в топ-5 медиарейтинга мэров

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-12T09:34:47+03:00

Она поднялась в этом списке на две позиции

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«Медиалогия» подвела итоги рейтинга российских мэров за сентябрь. Как выяснилось, Оксана Фадина заняла пятое место из 14 возможных. Ее медиаиндекс вырос сразу на два пункта.

На первом месте - глава Новосибирска Анатолий Локоть. Места со второго по четвертое соответственно заняли мэр Томска Иван Кляйн, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, мэр Красноярска Сергей Еремин.

Добавим, рейтинг построен на анализе 46 400 источников. Это телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства, сайты.

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