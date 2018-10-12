Когда лучше поставить прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-12T09:16:51+03:00

Сделать это нужно обязательно – на Россию надвигаются новые штаммы вируса

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Осень - наилучшее время для иммунизации. Профилактический эффект сохраняется на протяжении 12-14 месяцев, именно поэтому прививаться необходимо ЕЖЕГОДНО!

Согласно международным исследованиям, применение вакцины позволяет снизить заболеваемость в группе привитых пациентов в 4,7 раз.

При отсутствии противопоказаний поставить прививку может любой желающий, но специалисты выделяют несколько категорий населения, которым вакцинация необходима, поскольку они составляют группу риска поражения вирусами гриппа.

К ним относятся дети, посещающие дошкольные учреждения, школьники, студенты, люди зрелого возраста (от 60 лет), а также лица, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями. В группе риска также много контактирующие с населением представители следующих профессий: педагоги, медицинские работники, продавцы, работники сферы обслуживания и транспорта и т.д.

Подробнее о том, как защититься от гриппа читайте здесь

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.