2018-10-12T09:15:37+03:00
Общество

Омским военным пообещали решить проблемы с садиками для их детей

Военные пожаловались, что возить детей в садики далеко и неудобно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Военные пожаловались, что возить детей в садики далекоВоенные пожаловались, что возить детей в садики далекоФото: пресс-служба правительства Омской области
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На встрече губернатора Омской области Александра Буркова с воинскими частями города обсудили проблемы. Командиры признались: больше всего их беспокоит проблема с садиками. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Зачастую, мест в садах не хватает, поэтому военным приходится возить детей далеко от места проживания. Губернатор пообещал, что на следующий год запланировано строительство четырех детских садов, а ситуацию с выделением мест для детей военнослужащих взяли на особый контроль.

- Профессия военного связана с выполнением задач по защите страны и мирных граждан, с тяжелыми нагрузками. В этих условиях личный состав должен быть уверен, что их социально-бытовые проблемы будут решены, - подчеркнул глава области.

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