2018-10-12T08:53:55+03:00
Общество

Омский завод задолжал сотрудникам 13 млн

Деньги людям выплатили только после вмешательства прокуратуры
Анна МИКУЛА
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После вмешательства ведомства долги по зарплате перед сотрудниками завода ликвидировали.После вмешательства ведомства долги по зарплате перед сотрудниками завода ликвидировали.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коммерческая фирма по производству теплоизоляционных материалов ООО «Завод Батиз» задолжала зарплату 70 работникам. За 2018 год им не выплатили в общей сложности 13 миллионов рублей.

- В целях восстановления прав граждан прокуратура округа приняла комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе использован институт судебного понуждения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кроме того, по инициативе прокуратуры руководитель предприятия привлечен к административной ответственности.

После вмешательства ведомства долги по зарплате перед сотрудниками завода ликвидировали.

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