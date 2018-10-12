Омский завод задолжал сотрудникам 13 млн
Деньги людям выплатили только после вмешательства прокуратуры
После вмешательства ведомства долги по зарплате перед сотрудниками завода ликвидировали.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коммерческая фирма по производству теплоизоляционных материалов ООО «Завод Батиз» задолжала зарплату 70 работникам. За 2018 год им не выплатили в общей сложности 13 миллионов рублей.
- В целях восстановления прав граждан прокуратура округа приняла комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе использован институт судебного понуждения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кроме того, по инициативе прокуратуры руководитель предприятия привлечен к административной ответственности.
После вмешательства ведомства долги по зарплате перед сотрудниками завода ликвидировали.