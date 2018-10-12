Омичей просят сделать фото родных во всех ракурсах

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-12T08:43:13+03:00

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Пресс-служба УМВД напомнила омичам о порядке действий, если их родственник внезапно пропал. Сообщается, что в регионе есть Бюро несчастных случаев, которое работает круглосуточно без выходных и праздников. Первым делом стоит обратиться туда.

Также советуют сделать свежие фото всех членов своей семьи в разных ракурсах. Кроме того, значительно облегчит работу поисковикам точное описание внешности исчезнувшего человека с характерными приметами внешности и, например, особенностей мимики. Также очень важно вспомнить, в чем человек вышел из дома в день исчезновения.

- Вспомните приметы одежды (верхней, нижней, наличие признаков, по которым вы можете ее опознать), приметы вещей, которые находились у пропавшего человека (сумка, портфель, зонт, очки, бумажник, часы, ключи, телефон, документы, удостоверяющие личность и др.). Всегда обращайте внимание на то, в какой одежде вышли из дома ваши родные и близкие, а особенно несовершеннолетние и люди престарелого возраста; куда, с кем, каким маршрутом и по какому вопросу они отправились, - рекомендуют полицейские.

Куда обращаться?

Бюро регистрации несчастных случаев находится по адресу: 644046, город Омск, улица Пушкина, 138. С 18 октября 2018 года будет располагаться по новому адресу: 644033, г. Омск, улица Красный Путь, 141. Телефоны: (3812) 317-000, 79-37-04.