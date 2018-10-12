СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-12T08:50:06+03:00

В выходные в Омске и области выпадет первый снег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В эти выходные омичи смогут увидеть первый снег. После продолжительной теплой и сухой погоды в Омск придут заморозки.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в субботу 13 октября ночью температура может опуститься до -2 градусов, а днем будет не теплее +2…+7 градусов. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

В воскресенье похолодает еще сильнее – температура днем не превысит 6 градусов тепла. Также ожидается снег. Ветер усилится и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

По данным открытых источников на следующей неделе ждать возвращения тепла не стоит. Днем температура воздуха не превысит 4 градусов тепла.