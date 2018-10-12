В Омске будут судить работника почты, которая украла 400 тысяч

СЕГОДНЯ 08:08 2018-10-12T09:33:46+03:00

Вину она признала полностью, но деньги не вернула

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Оператор "Почты России" получала деньги для инкассации, но во время отсутствия руководства в журналах учета указывала другие суммы. Часть денег оставляла себе.

На 32-летнюю женщину завели уголовное дело за присвоение чужого имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения. Об этом сообщают в областной прокуратуре.

Женщина работала в почтовом отделении №73, и в результате махинаций с деньгами в октябре 2017 года она присвоила 400 тысяч рублей.

Оператор почтовой связи признала свою вину, но деньги не выплатила, поэтому сейчас ей придется ответить за кражу, а также выплатить всю сумму уже через суд.

- Правонарушение выявлено сотрудниками службы безопасности почты в ходе внутреннего расследования. В настоящее время сотрдница не работает на предприятии. Чтобы полностью искоренить подобные случаи, руководство филиала продолжает усиливать систему контроля за персоналом, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УФПС Омской области.