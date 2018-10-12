«Авангард» проиграл третью игру подряд
Омские хоккеисты прервали впечатляющую серию побед в начале сезона. К сожалению, встречу со словацким «Слованом», как и две предыдущие, они проиграли.
Причем, на протяжении всего матча «Авангард» вел и потерпел поражение, в том числе, из-за большого желания забить еще.
Уже на четвертой минуте матча счет открыл новобранец омского клуба Крис Верстиг. Гости отыгрались на восьмой минуте – шайбу забросил Марио Лунтеру.
Защитник Максим Чудинов смог реализовать численное преимущества после удаления игрока «Слована» и снова вывел команду вперед. Чтобы увеличить отрыв, омичи начали активно атаковать и, увлекшись, не заметили угрозу у своих ворот. Буквально за две минуты до финального свистка положение для словаков спас Михаил Репик. Благодаря его меткому броску счет стал 2:2 и игра перешла в овертайм.
Там отличился форвард «Слована» Патрик Лампер. На 63-й минуте встречи он забросил победную для своей команды шайбу. Матч закончился со счетом 2:3.