На Левом берегу Омска водитель «Мерседес» протаранил столб

СЕГОДНЯ 07:27 2018-10-12T07:30:40+03:00

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Сегодня ночью произошла авария на Левобережье. Около трех часов ночи по улице Лукашевича на пересечении с улицей Дианова «Мерседес» врезался в столб.

Очевидец в соцсетях сообщает: в машине находились водитель и пассажир, но подушки безопасности сработали, поэтому серьезных травм, по-видимому, никто не получил. По счастливой случайности в момент аварии рядом проезжала машина МЧС, они и помогли людям. О причинах аварии пока не сообщается.

Иномарка повредила столб со светофором и оказалась на островке безопасности. Омичи в комментариях к посту об аварии пишут, из-за аварии светофор поврежден и его сняли, поэтому утром на Лукашевича образовалась огромная пробка.