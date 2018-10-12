2018-10-12T07:03:44+03:00
Происшествия

В Омске BMW столкнулся с такси и превратился в груду металла

Все чудом остались живы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске BMW столкнулся с такси и превратился в груду металлоломаВ Омске BMW столкнулся с такси и превратился в груду металлоломаФото: vk.com
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Очередная авария произошла с «Яндекс Такси». ДТП с такси и BMW случилось поздно вечером на Московке в районе остановки «Поселок Южный». В результате авто такси оказалось сильно повреждено, а иномарка и вовсе превратилась в гурду металлолома.

Омичи оперативно поделились фото аварии в соцсетях, что вызвало бурные обсуждения в комментариях. Очевидец в комментариях написал, что виновник – молодой водитель BMW. Он объезжал автобус, который поворачивал нелево на заправку, и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с такси.

В комментариях, не разобравшись, омичи по привычке обвиняют машину такси. Видимо, потому что авто "Яндекса" почти каждый день попадают на просторы пабликов с ДТП.

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