В Омске BMW столкнулся с такси и превратился в груду металла

СЕГОДНЯ 07:03 2018-10-12T07:03:44+03:00

В Омске BMW столкнулся с такси и превратился в груду металлолома Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

Очередная авария произошла с «Яндекс Такси». ДТП с такси и BMW случилось поздно вечером на Московке в районе остановки «Поселок Южный». В результате авто такси оказалось сильно повреждено, а иномарка и вовсе превратилась в гурду металлолома.

Омичи оперативно поделились фото аварии в соцсетях, что вызвало бурные обсуждения в комментариях. Очевидец в комментариях написал, что виновник – молодой водитель BMW. Он объезжал автобус, который поворачивал нелево на заправку, и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с такси.

В комментариях, не разобравшись, омичи по привычке обвиняют машину такси. Видимо, потому что авто "Яндекса" почти каждый день попадают на просторы пабликов с ДТП.