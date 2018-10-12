Водитель насмерть сбивший ребенка в Таре: Сбежал, потому что боялся

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-12T07:40:22+03:00

Сергею Машинскому (на фото слева) грозит до 5 лет колонии.

Мужчина явился в полицию только через два дня

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Напомним, трагедия случилась вечером 7 октября в Таре. 29-летний Сергей Машинский сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. А потом, даже не притормозив, чтобы помочь ребенку, пролетел на красный свет.

Очевидцы запомнили номера машины, вскоре ее нашли брошенной. Сам водитель несколько дней скрывался у знакомых, меняя адреса. Но потом его все-таки задержали.

- Я сам пришел в полицию, - рассказал «Комсомолке» Машинский. - Уехал с места, потому что боялся. Но совесть взяла свое.

Подозреваемый, кстати, тоже отец. С женой он в разводе, но помогает воспитывать маленькую дочь. Также известно, что мужчина уже дважды судим. На этот раз ему грозит до пяти лет лишения свободы.