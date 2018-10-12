Судьбу «Арены Омск» решат до конца года

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-12T06:45:46+03:00

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Сейчас «Авангард» проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе из-за обнаруженных проблем на «Арене Омск». Она находится в аварийном состоянии и под угрозой сноса.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, на пресс-конференции сказал, что город скучает по «Авангарду» и ждет его возвращения. Но уверенности в том, что «Авангард» начнет новый сезон в родном городе, пока нет.

Судьба домашней арены еще не решена.

- Пока решение по арене нет, оно будет в ближайшее время. Думаю, до нового года это случится. Срок работ будет зависеть от этого решения, поэтому гадать сложно, - сказал министр.