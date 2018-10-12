Вагон с рыбой из Петербурга не пустили в Омск

СЕГОДНЯ 04:33 2018-10-12T04:33:54+03:00

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Свежие скумбрия, лосось и кижуч пытались ввезти в Омск из Петербурга. Целый вагон с рыбой планировалось направить на прилавки нашего города. Но не вышло. В дело вмешались сотрудники Россельхознадзора. Они провели свою проверку и по ее итогу забраковали товар. Оказалось, что в вагоне было гораздо теплее, чем того требуют правила.

- Специалистами Россельхознадзора при вскрытии вагонов и осуществлении ветеринарного контроля было установлено, что температура в толще мышц рыбы не превышает минус 13,3°С. Данный факт является нарушением норм Технического регламента безопасности рыбной продукции. Температура не должна превышать минус 18°С, – сообщили в пресс-службе омского Россельхознадзоре.

В итоге вся рыба отправится в специальный изолированный склад. А перевозчик будет оштрафован.