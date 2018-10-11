2018-10-11T14:48:18+03:00
Общество

Омичи сняли на видео маршрутчика-наркомана

Он не ехал, но сидел на водительском месте [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)
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Подозрительного водителя маршрутки номер 222 заметили прохожие. Молодые люди сначала подошли и поинтересовались, нужна ли водителю какая-то помощь. Но при ближайшем рассмотрении поняли, что водитель находится, скорее всего, под воздействием наркотиков.

- У знакомой муж на 922 работает. Говорит, что все молодые употребляют на конечках постоянно - страшно. Людей же возят. Почему их не проверяют? Они в ответе за наши жизни! - негодует одна из комментаторов в соцсетях.

Также репортеры из народа, выложившие запись в паблик «Аварийный Омск», заметили, что на камеру невозможно зафиксировать номера микроавтобуса. Они предположили, что на них нанесена специальная пленка.

- Это не пленка. В темное время на свои номера через камеру со вспышкой посмотрите и увидите белую рамку номера без цифр и букв, - выдвинул свою версию подписчик группы.

Также комментаторы посоветовали передать запись в Госавтоинспекцию.

Водитель 222 маршрутки Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk

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