Жителей Усть-Ишима просят не кормить лебедя, оставшегося на озере
Жители Усть-Ишимского района волнуются: на реке Крушинка остался единственный лебедь. Они считают, что птица отбился от стаи и не может улететь. После сообщений местных осмотреть пернатого выехал инспектор. Об этом сообщают в региональном министерстве природы.
Инспектор осмотрел лебедя и заключил, что он не ранен и не болен. Когда инспектор приблизился к нему, птица резво улетела прочь почти на полкилометра.
Река, на которой лебедь живет, проходит через село, поэтому его подкармливают местные жители. Если он и дальше будет получать подкормки от сельчан, может привыкнуть и не улететь в теплые края на зимовку. Оставшись на реке на зиму, птица рискует замерзнуть.