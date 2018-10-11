2018-10-11T14:22:14+03:00
Общество

Жителей Усть-Ишима просят не кормить лебедя, оставшегося на озере

Лебедь может привыкнуть к кормежке и погибнуть в холода
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Жителей Усть-Ишима просят не кормить лебедя, оставшегося на озереЖителей Усть-Ишима просят не кормить лебедя, оставшегося на озереФото: Антон ПИКУС
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Жители Усть-Ишимского района волнуются: на реке Крушинка остался единственный лебедь. Они считают, что птица отбился от стаи и не может улететь. После сообщений местных осмотреть пернатого выехал инспектор. Об этом сообщают в региональном министерстве природы.

Инспектор осмотрел лебедя и заключил, что он не ранен и не болен. Когда инспектор приблизился к нему, птица резво улетела прочь почти на полкилометра.

Река, на которой лебедь живет, проходит через село, поэтому его подкармливают местные жители. Если он и дальше будет получать подкормки от сельчан, может привыкнуть и не улететь в теплые края на зимовку. Оставшись на реке на зиму, птица рискует замерзнуть.

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