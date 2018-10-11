2018-10-11T14:23:42+03:00
Происшествия

В Омске преступник ограбил магазин сотовой связи, брызнув в продавца из газового баллончика

После этого он напал еще и на ломбард
Анна МИКУЛА
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Задержанного будут судить по двум статьям - за кражу и разбой.Задержанного будут судить по двум статьям - за кражу и разбой.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сразу два ограбления за одну ночь успел совершить 21-летний гость, приехавший в Омск из соседней республики.

Сначала он напал на магазин сотовой связи на улице Ермолаева. Преступник попросил показать ему сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Потом брызнул в лицо продавцу из газового баллончика и скрылся вместе с гаджетом. После направился в ломбард на Хитром рынке. Там, разбив витрину, забрал две золотые цепи, общей стоимостью 72 тысяч рублей.

Похождения молодого человека попали на запись камер видеонаблюдения. По ним его и вычислили.

- На допросе следователь выяснил, что подозреваемый одну из похищенных цепочек потерял, а вторую успел сдать в другой ломбард на проспекте Мира. Также стало известно, что злоумышленник и трое его соучастников находились на территории Российской Федерации нелегально, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Задержанного будут судить по двум статьям - за кражу и разбой. По решению суда на время расследования его на два месяца заключили под стражу. Полицейские разыскивают остальных участников подобных преступлений.

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