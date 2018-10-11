2018-10-11T13:28:27+03:00
Общество

На трассе в Омской области перевернулся грузовик

В результате из кузова высыпалось 30 тонн зерна [фото]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Инцидент произошел на дороге в Калачинске перевернулся КамАЗ с прицепом. Фото случившегося выложили в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, у большегруза сломался мост. В результате он опрокинулся, из кузова высыпались 30 тонн зерна, которое перевозили в машине. По счастью, пострадавших в результате ЧП нет.

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

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