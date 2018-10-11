На трассе в Омской области перевернулся грузовик
В результате из кузова высыпалось 30 тонн зерна [фото]
Фото: vk.com/inci55
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Инцидент произошел на дороге в Калачинске перевернулся КамАЗ с прицепом. Фото случившегося выложили в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, у большегруза сломался мост. В результате он опрокинулся, из кузова высыпались 30 тонн зерна, которое перевозили в машине. По счастью, пострадавших в результате ЧП нет.
Фото: vk.com/inci55
Фото: vk.com/inci55
Фото: vk.com/inci55
Фото: vk.com/inci55