2018-10-11T13:24:28+03:00
Общество

В Омской области троих депутатов лишили полномочий

Они не отчитались о своих доходах
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Суд лишил трех депутатов их полномочий досрочноСуд лишил трех депутатов их полномочий досрочноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После проверки прокуратуры в Щербакульском районе выяснилось, что три депутата не заполнили налоговые декларациии за 2017 год. После проверки оказалось, что депутаты скрывали свои доходы, а также доходы жены и несовершеннолетних детей. Также они не подавали сведений об имуществе.

Как рассказали в областной прокуратуре, депутаты Красноярского и Кутузовского сельских поселений Шербакульского района нарушили требования законодательства о противодействии коррупции, поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием лишить их депутатских мандатов.

Суд постановил досрочно лишить депутатов занимаемых ими должностей.

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