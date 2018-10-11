В Омской области троих депутатов лишили полномочий
Они не отчитались о своих доходах
Суд лишил трех депутатов их полномочий досрочноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После проверки прокуратуры в Щербакульском районе выяснилось, что три депутата не заполнили налоговые декларациии за 2017 год. После проверки оказалось, что депутаты скрывали свои доходы, а также доходы жены и несовершеннолетних детей. Также они не подавали сведений об имуществе.
Как рассказали в областной прокуратуре, депутаты Красноярского и Кутузовского сельских поселений Шербакульского района нарушили требования законодательства о противодействии коррупции, поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием лишить их депутатских мандатов.
Суд постановил досрочно лишить депутатов занимаемых ими должностей.