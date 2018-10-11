СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-11T12:44:50+03:00

Пенсионер из Омска чуть не лишился иномарки из-за долгов Фото: Александр ГЛУЗ

Он задолжал 25 тысяч за отопление

Изменить размер текста: A A

Мужчину остановили сотрудники ДПС вместе с судебными приставами. Они проводили рейд для выявления злостных неплательщиков. В ходе трехчасового рейда в районе Ленинградского моста сотрудникам ведомств удалось проверить около 100 автомобилей, сообщает пресс-служба судебных приставов.

Так они остановили «Тойоту», за рулем которой находился 60-летний житель октябрьского округа. Приставы выяснили: пенсионер накопил долгов на 25 тысяч. Он игнорировал квитанции за отопление и горячую воду.

Судебный пристав наложила арест на машину должника, сообщив ему, что если он не заплатит долг в течение 10 дней, то его машину продадут. Пенсионер испугался и тут же оплатил долг.