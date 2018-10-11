2018-10-11T12:04:26+03:00
Общество

Омский омбудсмен Касьянова сказала, что уже нельзя помочь обманутым дольщикам

В нашем регионе их насчитывается около 3 тысяч человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Брифинг Ирины КасьяновойБрифинг Ирины КасьяновойФото: Анна МИКУЛА
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Омичи активно обращаются к омбудсмену, однако не всем можно помочь. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге уполномоченный по правам человека Омской области Ирина Касьянова.

За 9 месяцев текущего года поступило 1195 обращений от омичей и жителей области. Правозащитница говорит, что в этом году количество жалоб уменьшилось, но связывает она это с тем, что полгода в омской области не было омбудсмена.

Большая часть обращений омичей связана с обманутыми дольщиками. Сейчас по данным минстроя их порядка трех тысяч человек. Однако, по словам Касьяновой им уже нельзя помочь, они сами вносили деньги за несуществующее жилье и не проверяли документы. В регионе несколько десятков домов обманутых дольщиков.

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