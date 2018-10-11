2018-10-11T11:23:44+03:00
Происшествия

В Омске грузовик въехал в частный дом

Пострадавших, по сообщениям очевидцев, нет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Водитель на грузовике въехал в частный домВодитель на грузовике въехал в частный домФото: vk.com
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В Кировском округе Омска произошла необычная авария. Омичи в соцсетях рассказывают, что водитель грузовика «Митсубиси» при спуске с путепровода на улице Олега Кошевого не справился с управлением. Мужчина врезался в частный дом по адресу 4-ая Кировская, 2.

Очевидцы сообщают, что пострадавших нет, а на месте происшествия работают полицейские. По фотографиям видно, что грузовик снес забор частного дома и чуть не разбил окно дому.

В комментариях жители города пишут, что водитель грузовика просто решил заехать в гости:

- На чашечку чая заехал! – пишут омичи.

Жильцы дома вряд ли были рады такому визиту гостей.

ДТП путепровод Олега Кошевого Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk

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