В Омске грузовик въехал в частный дом
В Кировском округе Омска произошла необычная авария. Омичи в соцсетях рассказывают, что водитель грузовика «Митсубиси» при спуске с путепровода на улице Олега Кошевого не справился с управлением. Мужчина врезался в частный дом по адресу 4-ая Кировская, 2.
Очевидцы сообщают, что пострадавших нет, а на месте происшествия работают полицейские. По фотографиям видно, что грузовик снес забор частного дома и чуть не разбил окно дому.
В комментариях жители города пишут, что водитель грузовика просто решил заехать в гости:
- На чашечку чая заехал! – пишут омичи.
Жильцы дома вряд ли были рады такому визиту гостей.
ДТП путепровод Олега Кошевого Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk