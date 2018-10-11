2018-10-11T10:41:12+03:00
Общество

Омскую пенсионерку дважды обманули на 400 тысяч

Мошенников разыскивает полиция
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На мошенников завели уголовное делоНа мошенников завели уголовное делоФото: Архив "КП"
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Пенсионерка несколько лет назад вложила свои сбережения в векселя компании, которая давно обанкротилась. Она потеряла около 280 тысяч рублей. Через три года после банкротства компании ей позвонили и пообещали вернуть потерянные деньги. Для этого женщину попросили открыть два банковских счета.

Сибирячка на радостях пошла в банк, чтобы открыть счета. После этого с ней снова связался второй незнакомец, он представился сотрудником банка. Человек на другом конце провода сказал пенсионерке, что для нее в банке на специальный счет перевели сумму 1,25 миллиона рублей. Чтобы их получить она должна перечислить 155 тысяч рублей в качестве налога, после этого ей выплатят деньги. Как сообщила пресс-служба омской полиции, женщина перевела деньги, но так и не получила свой миллион.

Сейчас силовики завели уголовное дело и разыскивают мошенников, которые обманули пенсионерку. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.

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