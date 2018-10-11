Тарчанина, насмерть сбившего ребенка и скрывшегося с места, нашли
29-летнего Сергея Машинского все-таки нашли и задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.
- Установлено, что после происшествия подозреваемый скрывался по различным адресам у знакомых, проживающих в Тарском районе. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Напомним, вечером 7 октября в Таре водитель на «девятке» сбил третьеклассника Артема Рязанцева и скрылся. Мальчик от полученных травм скончался на месте.
Машинского будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.