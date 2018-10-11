2018-10-11T09:55:35+03:00
Общество

Тарчанина, насмерть сбившего ребенка и скрывшегося с места, нашли

Мужчина прятался у знакомых, меняя адреса
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Водитель грозит до 5 лет лишения свободы.Водитель грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

29-летнего Сергея Машинского все-таки нашли и задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.

- Установлено, что после происшествия подозреваемый скрывался по различным адресам у знакомых, проживающих в Тарском районе. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Напомним, вечером 7 октября в Таре водитель на «девятке» сбил третьеклассника Артема Рязанцева и скрылся. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Машинского будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Народных героев» наградили
В Омске грузовик въехал в частный дом
Можно ли заболеть гриппом после прививки?
Омскую пенсионерку дважды обманули на 400 тысяч
Омск к Новому году согласились украсить 50 компаний
Уполномоченный по правам человека: После бунта в омской колонии в больнице 4 человека
В Омске водитель легковушки не заметил трамвай и попал в ДТП
Омскому аэропорту дадут новое название
Минспорта не будет помогать омскому «Авангарду» с ареной
ТВ-3 выпустит в прокат сразу три «Чернобыля»
Пьяный омич украл железное сердце для своей девушки
В Омске авто «Яндекс Такси» врезалось в уборочную машину
В Омской области начался массовый отлов рыбы
Росприроднадзор не знает, откуда взялось масляное пятно на реке в Омске
В Омске появится комплекс испытания военной продукции
В Омской области пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
В Омске сбили школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте
Житель Омской области напал в парке на 11-летнего мальчика