Тарчанина, насмерть сбившего ребенка и скрывшегося с места, нашли

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-11T09:55:35+03:00

Водитель грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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29-летнего Сергея Машинского все-таки нашли и задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.

- Установлено, что после происшествия подозреваемый скрывался по различным адресам у знакомых, проживающих в Тарском районе. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Напомним, вечером 7 октября в Таре водитель на «девятке» сбил третьеклассника Артема Рязанцева и скрылся. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Машинского будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.