2018-10-11T09:52:03+03:00
Общество

Уполномоченный по правам человека: После бунта в омской колонии в больнице 4 человека

Всего пострадавших, по данным Касьяновой, 34
Станислав МУХИН
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Омбудсмен по правам человека Ирина Касьянова прокомментировала сегодня бунт в омской колонии. Она одни из немногих кто побывала на территории ИК-6, где произошла массовая драка. Касьянова придерживается официальной версии УФСИН. По ее словам, конфликт случился не между администрацией и сидельцами, а между заключенными, которые поддерживают режим и кто против.

Всего после бунта, по ее информации, пострадали 39 человек. Родные заключенных говорят, что их больше 60.

- Всего четыре человека находятся в больнице УФСИН, один — в городской больнице. Он пришел в себя после операции. После того, как позволит состояние, его также переведут в медицинское учреждение УФСИН. Еще 34 человека проходят амбулаторное лечение в колонии», — сказала омбудсмен Ирина Касьянова.

Она также заявила, что во время посещения никто из заключенных не жаловался ей на пытки. Видео бунта с камер омбудсмен тоже никто не показал. Касьянова сообщила, что зачинщиков бунта было 12 - 15 человек.

- А потом неуправляемая масса людей двинулась и начала сносить заборы, - подытожила омбудсмен.

Добавим, что следственный комитет после бунта и драки в ИК-6 завел уголовное дело.

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